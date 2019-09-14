Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 25
Бензема 31
Каземиро 40
3:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Майорал 49
Мелеро 75
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
14 сент. 2019, 14:00 МСК
14.09.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
14
Каземиро
Каземиро
40'
40'
90
17
Лукас
Лукас
90
9
Бензема
Карим Бензема
25'
31'
25', 31'
90
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
6
Начо
Начо
23
Менди
Ферлан Менди
3
Милитао
Эдер Милитао
7
Азар
Эден Азар
18
Йович
Лука Йович
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
21
Майорал
Борха Майорал
49'
49'
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
18
Кабако
Эрик Кабако
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
75'
9
Марти
Рохер Марти
10
Барди
Энис Барди
7
Леон
Серхио Леон