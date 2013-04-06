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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 35
Кака 37
Роналду 84
Озил 86
Озил 90
5:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мичел 31
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
6 апр. 2013, 19:00 МСК
6.04.2013, 19:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Бензема
Карим Бензема
76
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кака
Кака
37'
37'
58
0
Кальехон
Хосе Кальехон
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
35'
35'
90
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Начо
Начо
0
Озил
Месут Озил
86', 90'
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Роналду
Криштиану Роналду
84'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Винтра
Лукас Винтра
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Мичел
Мичел
31'
31'
77
0
Риос
Педро Риос
68
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
69
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Вальдо
Вальдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар