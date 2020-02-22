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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Моралес 79
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
22 февр. 2020, 23:00 МСК
22.02.2020, 23:00 МСК
суббота
Составы
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
79'
79'
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
90
10
Барди
Энис Барди
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
6
Дуарте
Оскар Дуарте
23
Коке
Коке
19
Клер
Карлос Клер
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
7
Леон
Серхио Леон
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Азар
Эден Азар
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
14
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Менди
Ферлан Менди
3
Милитао
Эдер Милитао
16
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
15
Вальверде
Федерико Вальверде
25
Жуниор
Винисиус Жуниор