Леванте - Реал: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Леванте
Валенсия
-:-

Леванте - Реал: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:15
Реал
1 : 2
Леванте
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:15
Реал
1
Леванте
2
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Леванте
0 : 2
Реал
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Леванте
0
Реал
2
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
Леванте
1
Реал
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
Реал
3
Леванте
2
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 22:45
Леванте
1 : 2
Реал
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 22:45
Леванте
1
Реал
2
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Реал
1 : 2
Леванте
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Реал
1
Леванте
2
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:45
Леванте
2 : 2
Реал
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:45
Леванте
2
Реал
2
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
Реал
1 : 1
Леванте
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
Реал
1
Леванте
1
02.03.2016 02 марта 2016 ср 23:00
Леванте
1 : 3
Реал
02.03.2016 02 марта 2016 ср 23:00
Леванте
1
Реал
3
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Реал
3 : 0
Леванте
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Реал
3
Леванте
0
15.03.2015 15 марта 2015 вс 23:00
Реал
2 : 0
Леванте
15.03.2015 15 марта 2015 вс 23:00
Реал
2
Леванте
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Леванте
0 : 5
Реал
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Леванте
0
Реал
5
09.03.2014 09 марта 2014 вс 21:00
Реал
3 : 0
Леванте
09.03.2014 09 марта 2014 вс 21:00
Реал
3
Леванте
0
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:00
Леванте
2 : 3
Реал
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:00
Леванте
2
Реал
3
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
Реал
5 : 1
Леванте
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 19:00
Реал
5
Леванте
1
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 23:30
Леванте
1 : 2
Реал
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 23:30
Леванте
1
Реал
2
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 23:30
Реал
4 : 2
Леванте
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 23:30
Реал
4
Леванте
2
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 21:00
Леванте
1 : 0
Реал
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 21:00
Леванте
1
Реал
0
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 22:00
Реал
2
Леванте
0
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 23:55
Леванте
2 : 0
Реал
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 23:55
Леванте
2
Реал
0

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56