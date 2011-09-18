Матч завершен
Леванте
Валенсия
Коне 68
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
18 сент. 2011, 21:00 МСК
18.09.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
85
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
75
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
68'
68'
83
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Лопес
Педро Лопес
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
70
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
59
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Бензема
Карим Бензема
46
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Озил
Месут Озил
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Роналду
Криштиану Роналду
0
Кальехон
Хосе Кальехон