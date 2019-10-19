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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лаго Жуниор 7
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
19 окт. 2019, 22:00 МСК
19.10.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
90
2
Састре
Жоан Састре
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
7'
7'
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
3
Лумор
Лумор
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
26
Кубо
Такефуса Кубо
6
Педраса
Марк Педраса
17
Трайковски
Александар Трайковски
13
Samir Ujkani
Samir Ujkani
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
19
Одриосола
Альваро Одриосола
90
3
Милитао
Эдер Милитао
90
22
Иско
Иско
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
14
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
18
Йович
Лука Йович
90
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
5
Варан
Рафаэль Варан
23
Менди
Ферлан Менди
15
Вальверде
Федерико Вальверде
21
Диас
Браим Диас
24
Диас
Мариано Диас
27
Родриго
Родриго