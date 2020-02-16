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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Кроос 52
Рамос 65
2:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Смолов 7
Мина 86
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
16 февр. 2020, 23:00 МСК
16.02.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
65'
65'
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
8
Кроос
Тони Кроос
52'
52'
81
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
7
Азар
Эден Азар
73
9
Бензема
Карим Бензема
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
84
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Менди
Ферлан Менди
3
Милитао
Эдер Милитао
10
Модрич
Лука Модрич
22
Иско
Иско
8
Йович
Лука Йович
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
20
Васкес
Кевин Васкес
55
14
Брадарич
Филип Брадарич
83
12
Рафинья
Рафинья
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
9
Смолов
Федор Смолов
7'
7'
70
10
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
6
Суарес
Денис Суарес
11
Систо
Пионе Систо
26
Мендес
Брайс Мендес
8
Белтран
Фран Белтран
22
Мина
Санти Мина
86'
19
Фернандес
Габриэль Фернандес