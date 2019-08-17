Матч завершен
Сельта
Виго
Лосада 90
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 12
Кроос 61
Лукас 80
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
17 авг. 2019, 18:00 МСК
17.08.2019, 18:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
3
Костас
Давид Костас
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
76
20
Васкес
Кевин Васкес
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
8
Белтран
Фран Белтран
83
15
Оласа
Лукас Оласа
90
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
88
Запасные
25
Вильяр
Иван Вильяр
18
Айду
Джозеф Айду
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
24
Шейх
Папе Шейх
11
Систо
Пионе Систо
28
Бермехо
Серхио Бермехо
36
Лосада
Икер Лосада
90'
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
8
Кроос
Тони Кроос
61'
61'
90
9
Бензема
Карим Бензема
12'
12'
81
11
Бэйл
Гарет Бэйл
75
10
Модрич
Лука Модрич
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
14
Каземиро
Каземиро
90
19
Одриосола
Альваро Одриосола
90
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
69
Запасные
1
Навас
Кейлор Навас
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
22
Иско
Иско
16
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
80'
18
Йович
Лука Йович