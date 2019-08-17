Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сельта
Виго
Лосада 90
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 12
Кроос 61
Лукас 80
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
17 авг. 2019, 18:00 МСК
17.08.2019, 18:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
3
Костас
Давид Костас
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
76
20
Васкес
Кевин Васкес
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
8
Белтран
Фран Белтран
83
15
Оласа
Лукас Оласа
90
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
88
Запасные
25
Вильяр
Иван Вильяр
18
Айду
Джозеф Айду
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
24
Шейх
Папе Шейх
11
Систо
Пионе Систо
28
Бермехо
Серхио Бермехо
36
Лосада
Икер Лосада
90'
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
8
Кроос
Тони Кроос
61'
61'
90
9
Бензема
Карим Бензема
12'
12'
81
11
Бэйл
Гарет Бэйл
75
10
Модрич
Лука Модрич
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
14
Каземиро
Каземиро
90
19
Одриосола
Альваро Одриосола
90
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
69
Запасные
1
Навас
Кейлор Навас
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
22
Иско
Иско
16
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
80'
18
Йович
Лука Йович