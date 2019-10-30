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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Родриго 7
Кроос 8
Рамос 24
Бензема 69
Йович 90
5:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2019, 23:15 МСК
30.10.2019, 23:15 МСК
среда
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
24'
24'
90
12
Марсело
Марсело
90
8
Кроос
Тони Кроос
8'
8'
90
9
Бензема
Карим Бензема
69'
69'
90
7
Азар
Эден Азар
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
27
Родриго
Родриго
7'
7'
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Менди
Ферлан Менди
3
Милитао
Эдер Милитао
10
Модрич
Лука Модрич
22
Иско
Иско
17
Лукас
Лукас
18
Йович
Лука Йович
90'
Леганес
мин
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
13
Сориано
Хуан Сориано
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
14
Ривера
Кристиан Ривера
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
Запасные
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
16
Росалес
Роберто Росалес
8
Ресио
Ресио
18
Каррийо
Гидо Каррийо
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль