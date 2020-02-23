Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Рамирес 77
Гвардиола 83
2:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Эмбарба 90
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
23 февр. 2020, 18:00 МСК
23.02.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
83'
83'
90
Запасные
13
Каро
Хосе Антонио Каро
5
Санчес
Хави Санчес
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
2
Порро
Педро Порро
16
Феде
Феде
20
Рамирес
Сандро Рамирес
77'
23
Рубио
Вальдо Рубио
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
7
Лей
Ву Лей
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
90'
90'
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
24
Калеро
Фернандо Калеро
3
Педроса
Адрия Педроса
34
Гомес
Виктор Гомес
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
14
Мелендо
Оскар Мелендо
9
Феррейра
Факундо Феррейра