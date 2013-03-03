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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
3 марта 2013, 19:00 МСК
3.03.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
37
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Симау
Симау
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
46
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
90
0
Састре
Луис Састре
90
0
Манушу
Манушу
80
0
Буэно
Альберто Буэно
67
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
0
Рама
Вальдет Рама
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра