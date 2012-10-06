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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 82
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 70
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
6 окт. 2012, 21:00 МСК
6.10.2012, 21:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
82'
82'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
72
0
Манушу
Манушу
90
0
Буэно
Альберто Буэно
64
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Омар
Омар
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
82
0
Верду
Хоан Верду
70'
70'
90
0
Фонте
Руи Фонте
65
0
Лонго
Самуэле Лонго
73
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Лопес
Хави Лопес
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Стуани
Кристиан Стуани