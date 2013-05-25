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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Томь VS Ротор
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Томь - Ротор: 25 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
3:0
Томь - Ротор: 25 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
25 мая 2013, 13:00 МСК
25.05.2013, 13:00 МСК
суббота
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Ротор
2 : 0
Томь
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Ротор
2
Томь
0
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
15:00
Томь
0 : 1
Ротор
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
15:00
Томь
0
Ротор
1
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
13:00
Ротор
0 : 0
Томь
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
13:00
Ротор
0
Томь
0
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
Томь
2 : 0
Ротор
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
Томь
2
Ротор
0
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
Томь
1 : 0
Ротор
06.05.2018
06 мая 2018
вс
14:00
Томь
1
Ротор
0
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2
Томь
0
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Томь
3 : 0
Ротор
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Томь
3
Ротор
0
09.07.2012
09 июля 2012
пн
20:00
Ротор
1 : 0
Томь
09.07.2012
09 июля 2012
пн
20:00
Ротор
1
Томь
0
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32