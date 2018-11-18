Ротор - Томь: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:0

Ротор - Томь: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 нояб. 2018, 13:00 МСК
18.11.2018, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Ротор
2 : 0
Томь
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Ротор
2
Томь
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 15:00
Томь
0 : 1
Ротор
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 15:00
Томь
0
Ротор
1
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 13:00
Ротор
0 : 0
Томь
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 13:00
Ротор
0
Томь
0
29.07.2018 29 июля 2018 вс 15:00
Томь
2 : 0
Ротор
29.07.2018 29 июля 2018 вс 15:00
Томь
2
Ротор
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Томь
1 : 0
Ротор
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Томь
1
Ротор
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Ротор
2
Томь
0
25.05.2013 25 мая 2013 сб 13:00
Томь
3 : 0
Ротор
25.05.2013 25 мая 2013 сб 13:00
Томь
3
Ротор
0
09.07.2012 09 июля 2012 пн 20:00
Ротор
1 : 0
Томь
09.07.2012 09 июля 2012 пн 20:00
Ротор
1
Томь
0

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