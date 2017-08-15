Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
0:0
прошлый матч 5 : 1
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
15 авг. 2017, 21:45 МСК
15.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
23
Силва
Адриен Силва
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
28
Дост
Бас Дост
90
Запасные
3
Сильва
Хонатан Сильва
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Сезар
Бруно Сезар
88
Думбия
Сейду Думбия
Стяуа
мин
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
12
Мораис
Жуниор Мораис
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
80
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
90
5
Пинтилий
Михай Пинтилий
90
44
Энаке
Габриэль Энаке
90
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
90
7
Алибек
Денис Алибек
90
Запасные
33
Станчу
Эдуард Станчу
29
Вильям
Вильям
20
Аким
Влад Аким