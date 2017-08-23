Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Мораис 20
1:5
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Думбия 13
Мартиньш 64
Дост 75
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2017, 21:45 МСК
23.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Стяуа
мин
22
Голофка
Кэтэлин Голофка
90
1
Ницэ
Флориан Ницэ
90
12
Мораис
Жуниор Мораис
20'
20'
90
15
Момчилович
Марко Момчилович
90
23
Попеску
Даниэль Попеску
90
80
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
90
11
Будеску
Константин Будеску
90
44
Энаке
Габриэль Энаке
90
7
Алибек
Денис Алибек
90
Запасные
33
Станчу
Эдуард Станчу
29
Вильям
Вильям
20
Аким
Влад Аким
10
Тэнасе
Флорин Тэнасе
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
22
Матье
Жереми Матье
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
4
Коатес
Себастьян Коатес
90
92
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
23
Силва
Адриен Силва
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
77
Мартиньш
Желсон Мартиньш
64'
64'
90
88
Думбия
Сейду Думбия
13'
13'
90
Запасные
18
Салин
Ромэйн Салин
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
25
Петрович
Радосав Петрович
11
Сезар
Бруно Сезар
10
Руис
Алан Руис
28
Дост
Бас Дост
75'