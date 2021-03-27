Словакия - Мальта: 27 марта 2021 смотреть онлайн

Словакия
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Словакия - Мальта: 27 марта 2021 смотреть онлайн

Мальта
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
27 марта 2021, 22:45 МСК
27.03.2021, 22:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Словакия
мин
15
Губочан
Томаш Губочан
1
Дубравка
Мартин Дубравка
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
13
Грошовски
Патрик Грошовски
8
Дуда
Ондрей Дуда
10
Русняк
Альберт Русняк
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
11
Беро
Матуш Беро
16
Ганцко
Давид Ганцко
9
Боженик
Роберт Боженик
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
-
23
Грайф
Доминик Грайф
-
3
Пущек
Лукаш Пущек
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
20
Мак
Роберт Мак
-
7
Громада
Якуб Громада
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
22
Бенеш
Ласло Бенеш
-
21
Дуриш
Михал Дуриш
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
15
Стрелец
Давид Стрелец
-
Мальта
мин
1
Бонелло
Анри Бонелло
21
Камензули
Райан Камензули
5
Агиус
Андре Агиус
4
Борг
Стив Борг
13
Шоу
Курт Шоу
7
Мбонг
Джозеф Мбонг
6
Гилламьер
Мэттью Гилламьер
18
Кристенсен
Бьорн Кристенсен
17
Теума
Тедди Теума
9
Монтебелло
Люк Монтебелло
18
Дегабриэле
Юрген Дегабриэле
Запасные
16
Галеа
Джейк Галеа
-
12
Кальеха Кремона
Мэттью Кальеха Кремона
-
22
Мускат
Зак Мускат
-
13
Пепе
Энрико Пепе
-
22
Сатариано
Александер Сатариано
-
4
Микаллеф
Карл Микаллеф
-
21
Писани
Стив Писани
-
20
Гамбин
Люк Гамбин
-
20
Грек
Джейк Грек
-
10
Нвоко
Кирьян Нвоко
-
19
Мбонг
Пол Мбонг
-
15
Корбалан
Хуан Корбалан
-

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