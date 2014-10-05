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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Мбиа 24
Бакка 39
Мбиа 57
Витоло 63
4:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Медуньянин 31
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
5 окт. 2014, 13:00 МСК
5.10.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
13
Бету
Бету
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
84
23
Коке
Коке
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
24'
57'
24', 57'
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
17
Суарес
Денис Суарес
90
20
Витоло
Витоло
63'
63'
90
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
74
9
Бакка
Карлос Бакка
39'
39'
80
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
22
Видаль
Алейш Видаль
14
Аспас
Яго Аспас
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
18
Точе
Точе
79
24
Фаринья
Луис Фаринья
59
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
31'
31'
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
66
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
21
Диаките
Модибо Диаките
3
Канелья
Роберто Канелья
20
Вилк
Цезари Вилк
7
Лукас
Лукас
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру