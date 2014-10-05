Матч завершен
Севилья
Севилья
Мбиа 24
Бакка 39
Мбиа 57
Витоло 63
4:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Медуньянин 31
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
5 окт. 2014, 13:00 МСК
5.10.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
13
Бету
Бету
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
21
Пареха
Николас Пареха
84
23
Коке
Коке
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
24'
57'
24', 57'
90
19
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
17
Суарес
Денис Суарес
90
20
Витоло
Витоло
63'
63'
90
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
74
9
Бакка
Карлос Бакка
39'
39'
80
Запасные
29
Серхио Рико
Серхио Рико
3
Наварро
Фернандо Наварро
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
22
Видаль
Алейш Видаль
14
Аспас
Яго Аспас
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
18
Точе
Точе
79
24
Фаринья
Луис Фаринья
59
23
Лопо
Альберто Лопо
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
31'
31'
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
66
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
21
Диаките
Модибо Диаките
3
Канелья
Роберто Канелья
20
Вилк
Цезари Вилк
7
Лукас
Лукас
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру