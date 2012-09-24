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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 75
Ракитич 84
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
24 сент. 2012, 22:30 МСК
24.09.2012, 22:30 МСК
понедельник
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
87
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
78
0
Рики
Рики
61
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Айосе
Айосе
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
84'
84'
87
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
79
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Троховски
Петр Троховски
73
0
Негредо
Альваро Негредо
75'
75'
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Луна
Антонио Луна
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара