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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Фасио 22
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Адриан 25
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
13 марта 2010, 23:55 МСК
13.03.2010, 23:55 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Фасио
Федерико Фасио
22'
22'
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Перотти
Диего Перотти
67
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Негредо
Альваро Негредо
54
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Ромарик
Ромарик
0
Душер
Альдо Душер
0
Лоло
Лоло
0
Капель
Диего Капель
0
Фабиано
Луис Фабиано
0
Акоста
Лаутаро Акоста
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
86
0
Томас
Антонио Томас
74
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
78
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Адриан
Адриан
25'
25'
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес