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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лассад 15
Лассад 62
Лауре 88
3:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 63
Эскюде 74
Негредо 79
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
29 янв. 2011, 23:55 МСК
29.01.2011, 23:55 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
80
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Лауре
Лауре
88'
88'
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Томас
Антонио Томас
28
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Мичел
Мичел
57
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
15'
62'
15', 62'
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Жука
Жука
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Демарец
Ив Демарец
0
Рики
Рики
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
74'
74'
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Капель
Диего Капель
59
0
Фасио
Федерико Фасио
77
0
Ренато
Ренато
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
54
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
0
Негредо
Альваро Негредо
63'
79'
63', 79'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Наварро
Фернандо Наварро
0
Зокора
Дидье Зокора
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Перотти
Диего Перотти
0
Родри
Родри