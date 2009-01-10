Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Бодипо 36
1:3
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фабиано 51
Ренато 80
Капель 90
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
10 янв. 2009, 22:00 МСК
10.01.2009, 22:00 МСК
суббота
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
84
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
68
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
36'
36'
90
Запасные
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Томас
Антонио Томас
0
Браво
Омар Браво
0
Рики
Рики
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
46
0
Мареска
Энцо Мареска
90
0
Ренато
Ренато
80'
80'
89
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
51'
51'
72
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Де Мул
Том Де Мул
0
Капель
Диего Капель
90'