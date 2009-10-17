Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 39
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
17 окт. 2009, 19:00 МСК
17.10.2009, 19:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Томас
Антонио Томас
76
0
Родригес
Хуан Родригес
39'
39'
90
0
Перес
Иван Перес
59
0
Рики
Рики
81
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Ангуло
Брайан Ангуло
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Миста
Миста
0
Адриан
Адриан
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Перотти
Диего Перотти
60
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
87
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Негредо
Альваро Негредо
70
Запасные
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Конко
Абдулай Конко
0
Ромарик
Ромарик
0
Душер
Альдо Душер
0
Лоло
Лоло
0
Капель
Диего Капель
0
Коне
Аруна Коне