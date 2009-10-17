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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Родригес 39
1:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
17 окт. 2009, 19:00 МСК
17.10.2009, 19:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Томас
Антонио Томас
76
0
Родригес
Хуан Родригес
39'
39'
90
0
Перес
Иван Перес
59
0
Рики
Рики
81
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Ангуло
Брайан Ангуло
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Миста
Миста
0
Адриан
Адриан
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Перотти
Диего Перотти
60
0
Ренато
Ренато
90
0
Зокора
Дидье Зокора
87
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
90
0
Негредо
Альваро Негредо
70
Запасные
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Конко
Абдулай Конко
0
Ромарик
Ромарик
0
Душер
Альдо Душер
0
Лоло
Лоло
0
Капель
Диего Капель
0
Коне
Аруна Коне