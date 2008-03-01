Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
1 марта 2008, 22:00 МСК
1.03.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы