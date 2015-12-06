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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 22
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Иборра 76
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
6 дек. 2015, -:- МСК
6.12.2015, -:- МСК
воскресенье
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
16
Луизиньо
Луизиньо
69
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
5
Москера
Педро Москера
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Кани
Кани
60
7
Лукас
Лукас
22'
22'
90
9
Риера
Ориоль Риера
11
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
10
Домингес
Хуан Домингес
19
Файр
Файкал Файр
17
Картабия
Федерико Картабия
20
Родригес
Джонатан Родригес
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
71
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
56
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
56
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
23
Коке
Коке
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
8
Иборра
Висенте Иборра
76'
16
Луисми
Луисми
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле