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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Риера 28
Риера 72
Лукас 90
3:4
Матч завершен
Севилья
Севилья
Витоло 33
Витоло 52
Гамейро 65
Сидней 83
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
7 марта 2015, 18:00 МСК
7.03.2015, 18:00 МСК
суббота
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
26
Сидней
Сидней
83'
83'
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
80
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
90'
90'
90
9
Риера
Ориоль Риера
28'
72'
28', 72'
90
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
62
14
Куэнка
Исаак Куэнка
74
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
10
Домингес
Хуан Домингес
6
Родригес
Хосе Родригес
24
Фаринья
Луис Фаринья
67
Кошта
Элдер Кошта
Севилья
мин
-
Сидней
Сидней
90
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
19
Банега
Эвер Банега
78
12
Иборра
Висенте Иборра
61
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
33'
52'
33', 52'
90
22
Видаль
Алейш Видаль
90
9
Бакка
Карлос Бакка
61
Запасные
1
Барбоса
Мариано Барбоса
23
Коке
Коке
25
Мбиа
Стефан Мбиа
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
17
Суарес
Денис Суарес
7
Гамейро
Кевин Гамейро
65'
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу