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Кубок Испании
Севилья VS Депортиво
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Севилья - Депортиво: 27 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1
Первый матч 3:0
Севилья - Депортиво: 27 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
27 янв. 2010, 23:55 МСК
27.01.2010, 23:55 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
16
Навас
Хесус Навас
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
10
Банега
Эвер Банега
17
Гудель
Неманья Гудель
24
Хордан
Хоан Хордан
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
5
Окампос
Лукас Окампос
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
23
Регилон
Серхио Регилон
-
25
Фернандо
Фернандо
-
14
Сусо
Сусо
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
7
Лопеш
Рони Лопеш
-
26
Мена
Хосе Мена
-
36
Родригес
Фелипе Родригес
-
8
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
Депортиво
0
Севилья
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Севилья
2
Депортиво
0
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
Севилья
4
Депортиво
2
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Депортиво
2 : 3
Севилья
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
15:00
Депортиво
2
Севилья
3
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
1
Депортиво
1
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
-:-
Депортиво
1 : 1
Севилья
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
-:-
Депортиво
1
Севилья
1
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Депортиво
3 : 4
Севилья
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Депортиво
3
Севилья
4
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:00
Севилья
4 : 1
Депортиво
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
13:00
Севилья
4
Депортиво
1
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
23:30
Севилья
3 : 1
Депортиво
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
23:30
Севилья
3
Депортиво
1
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
22:30
Депортиво
0 : 2
Севилья
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
22:30
Депортиво
0
Севилья
2
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3
Севилья
3
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Севилья
0 : 0
Депортиво
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
22:00
Севилья
0
Депортиво
0
13.03.2010
13 марта 2010
сб
23:55
Севилья
1 : 1
Депортиво
13.03.2010
13 марта 2010
сб
23:55
Севилья
1
Депортиво
1
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
23:55
Севилья
0 : 1
Депортиво
27.01.2010
27 янв. 2010
ср
23:55
Севилья
0
Депортиво
1
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:55
Депортиво
0 : 3
Севилья
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:55
Депортиво
0
Севилья
3
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:00
Депортиво
1 : 0
Севилья
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
19:00
Депортиво
1
Севилья
0
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Севилья
1 : 0
Депортиво
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Севилья
1
Депортиво
0
14.01.2009
14 янв. 2009
ср
22:00
Депортиво
0 : 3
Севилья
14.01.2009
14 янв. 2009
ср
22:00
Депортиво
0
Севилья
3
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
22:00
Депортиво
1 : 3
Севилья
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
22:00
Депортиво
1
Севилья
3
07.01.2009
07 янв. 2009
ср
23:00
Севилья
2 : 1
Депортиво
07.01.2009
07 янв. 2009
ср
23:00
Севилья
2
Депортиво
1
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