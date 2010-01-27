Севилья - Депортиво: 27 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1
Первый матч 3:0

Севилья - Депортиво: 27 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кубок Испании, 1/4 финала

Кубок Испании,

1/4 финала

Испания
27 янв. 2010, 23:55 МСК
27.01.2010, 23:55 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
16
Навас
Хесус Навас
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
10
Банега
Эвер Банега
17
Гудель
Неманья Гудель
24
Хордан
Хоан Хордан
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
5
Окампос
Лукас Окампос
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
23
Регилон
Серхио Регилон
-
25
Фернандо
Фернандо
-
14
Сусо
Сусо
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
7
Лопеш
Рони Лопеш
-
26
Мена
Хосе Мена
-
36
Родригес
Фелипе Родригес
-
8
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
Депортиво
мин
25
Коваль
Максим Коваль
3
Наварро
Фернандо Наварро
16
Луизиньо
Луизиньо
14
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
8
Чолак
Эмре Чолак
5
Москера
Педро Москера
2
Хуанфран
Хуанфран
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
18
Баккали
Закария Баккали
Запасные
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
21
Мунтари
Салли Мунтари
-
20
Гильерме
Гильерме
-
17
Вальверде
Федерико Вальверде
-
15
Адриан
Адриан
-
7
Лукас
Лукас
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018 17 апр. 2018 вт 20:30
Депортиво
0
Севилья
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 20:30
Севилья
2
Депортиво
0
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Севилья
4
Депортиво
2
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:00
Депортиво
2 : 3
Севилья
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 15:00
Депортиво
2
Севилья
3
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
1
Депортиво
1
06.12.2015 06 дек. 2015 вс -:-
Депортиво
1 : 1
Севилья
06.12.2015 06 дек. 2015 вс -:-
Депортиво
1
Севилья
1
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
Депортиво
3 : 4
Севилья
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
Депортиво
3
Севилья
4
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:00
Севилья
4 : 1
Депортиво
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 13:00
Севилья
4
Депортиво
1
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
Севилья
3 : 1
Депортиво
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
Севилья
3
Депортиво
1
24.09.2012 24 сент. 2012 пн 22:30
Депортиво
0 : 2
Севилья
24.09.2012 24 сент. 2012 пн 22:30
Депортиво
0
Севилья
2
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 23:55
Депортиво
3
Севилья
3
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 22:00
Севилья
0 : 0
Депортиво
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 22:00
Севилья
0
Депортиво
0
13.03.2010 13 марта 2010 сб 23:55
Севилья
1 : 1
Депортиво
13.03.2010 13 марта 2010 сб 23:55
Севилья
1
Депортиво
1
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 23:55
Севилья
0 : 1
Депортиво
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 23:55
Севилья
0
Депортиво
1
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:55
Депортиво
0 : 3
Севилья
20.01.2010 20 янв. 2010 ср 23:55
Депортиво
0
Севилья
3
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 19:00
Депортиво
1 : 0
Севилья
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 19:00
Депортиво
1
Севилья
0
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Севилья
1 : 0
Депортиво
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Севилья
1
Депортиво
0
14.01.2009 14 янв. 2009 ср 22:00
Депортиво
0 : 3
Севилья
14.01.2009 14 янв. 2009 ср 22:00
Депортиво
0
Севилья
3
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 22:00
Депортиво
1 : 3
Севилья
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 22:00
Депортиво
1
Севилья
3
07.01.2009 07 янв. 2009 ср 23:00
Севилья
2 : 1
Депортиво
07.01.2009 07 янв. 2009 ср 23:00
Севилья
2
Депортиво
1

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