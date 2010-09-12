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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
12 сент. 2010, 22:00 МСК
12.09.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Перотти
Диего Перотти
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
70
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
70
0
Негредо
Альваро Негредо
77
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Алексис
Алексис
0
Ренато
Ренато
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Капель
Диего Капель
0
Фабиано
Луис Фабиано
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Томас
Антонио Томас
71
0
Перес
Рубен Перес
79
0
Демарец
Ив Демарец
56
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Лауре
Лауре
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Жука
Жука
0
Мичел
Мичел
0
Рики
Рики