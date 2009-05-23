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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Перотти 90
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
23 мая 2009, 22:00 МСК
23.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Капель
Диего Капель
53
0
Ренато
Ренато
90
0
Душер
Альдо Душер
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
88
Запасные
0
Варгас
Пабло Варгас
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
0
Конко
Абдулай Конко
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Коне
Аруна Коне
0
Перотти
Диего Перотти
90'
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
78
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
62
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Лауре
Лауре
0
Колотто
Диего Колотто
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Томас
Антонио Томас
0
Рики
Рики