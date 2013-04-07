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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сельта
Виго
0:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 14
Делибашич 83
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
7 апр. 2013, 13:00 МСК
7.04.2013, 13:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
61
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
46
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
55
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
Запасные
0
Бланко
Рубен Бланко
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
0
Инса
Начо Инса
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Бермехо
Марио Бермехо
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
85
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
14'
14'
90
0
Бангура
Ласс Бангура
63
0
Баптистао
Лео Баптистао
79
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Амат
Жорди Амат
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Делибашич
Андрия Делибашич
83'
0
Васкес
Франко Васкес