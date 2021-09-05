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Олимпиада 2020
Евро-2020
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Отбор ЧМ. Европа
Сан-Марино VS Польша
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Сан-Марино - Польша: 05 сентября 2021 смотреть онлайн
Сан-Марино
-:-
Сан-Марино - Польша: 05 сентября 2021 смотреть онлайн
Польша
Отбор ЧМ. Европа, 5 тур
Отбор ЧМ. Европа,
5 тур
5 сент. 2021, 21:45 МСК
5.09.2021, 21:45 МСК
воскресенье
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сан-Марино
мин
6
Росси
Данте Росси
1
Бенедеттини
Элиа Бенедеттини
5
Бролли
Кристиан Бролли
3
Палацци
Мирко Палацци
13
Грандони
Андреа Грандони
11
Баттистини
Мануэль Баттистини
21
Лунадеи
Лоренцо Лунадеи
20
Хирш
Хосе Хирш
8
Голинуччи
Энрико Голинуччи
9
Берарди
Филиппо Берарди
19
Нанни
Никола Нанни
Запасные
10
Стимац
Алекс Стимац
-
12
Бенедеттини
Симоне Бенедеттини
-
17
Нанни
Лука Нанни
-
14
Дзафферани
Томмазо Дзафферани
-
2
Д'Аддарио
Алессандро Д'Аддарио
-
4
Баттистини
Микаэль Баттистини
-
22
Муларони
Марчелло Муларони
-
7
Джарди
Маттиа Джарди
-
18
Чеккароли
Лука Чеккароли
-
23
Дзондзини
Кевин Дзондзини
-
Польша
мин
8
Хелик
Михал Хелик
1
Щесны
Войцех Щесны
5
Беднарек
Ян Беднарек
3
Реца
Аркадиуш Реца
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Зелински
Петр Зелински
16
Модер
Якуб Модер
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
9
Левандовски
Роберт Левандовски
7
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
12
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
15
Глик
Камиль Глик
-
4
Давидович
Павел Давидович
-
2
Пиатковски
Камиль Пиатковски
-
13
Рыбус
Мацей Рыбус
-
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
-
17
Плахета
Пшемыслав Плахета
-
14
Козловски
Каспер Козловски
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
-
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
-
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
-
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Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
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#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки
07 февраля 2020, 20:36
Дзюбу унижали русские фанаты в Сан-Марино. Вместо его голов – уход в раздевалку и молчание
#Артем Дзюба
20 ноября 2019, 11:10
Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
#Сан-Марино
17 ноября 2019, 01:44
#
Новости матча
Лунин убежал из ворот – Пентек забил издалека в пустые. Так Польша забила победный гол Украине
12 ноября 2020, 00:15
Рыбус заразился коронавирусом – об этом сказал тренер сборной Польши
06 октября 2020, 22:30
Чемпионат Польши возобновится 29 мая и завершится 19 июля
26 апреля 2020, 11:52
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59