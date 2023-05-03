Сампдория - Торино: 03 мая 2023 смотреть онлайн
Сампдория
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Сампдория - Торино: 03 мая 2023 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 33 тур

Серия А,

Италия
3 мая 2023, -:- МСК
3.05.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

15.01.2022 15 янв. 2022 сб 17:00
Сампдория
1 : 2
Торино
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 17:00
Сампдория
1
Торино
2
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 23:00
Сампдория
2 : 1
Торино
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 23:00
Сампдория
2
Торино
1
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 21:45
Торино
3 : 0
Сампдория
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 21:45
Торино
3
Сампдория
0
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1
Торино
0
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 20:30
Торино
2 : 2
Сампдория
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 20:30
Торино
2
Сампдория
2
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1
Сампдория
3
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Сампдория
1
Торино
0
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Торино
2 : 1
Сампдория
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Торино
2
Сампдория
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Сампдория
1 : 4
Торино
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Сампдория
1
Торино
4
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
Сампдория
1 : 1
Торино
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
Сампдория
1
Торино
1
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Торино
2 : 2
Сампдория
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:00
Торино
2
Сампдория
2
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:45
Торино
1 : 1
Сампдория
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:45
Торино
1
Сампдория
1
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Торино
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Сампдория
2
Торино
0
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Сампдория
2 : 2
Торино
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Сампдория
2
Торино
2
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Торино
2 : 0
Сампдория
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Торино
2
Сампдория
0
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Торино
5 : 1
Сампдория
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Торино
5
Сампдория
1
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 13:30
Сампдория
2 : 0
Торино
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 13:30
Сампдория
2
Торино
0
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Торино
0 : 2
Сампдория
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Торино
0
Сампдория
2
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Сампдория
2 : 2
Торино
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Сампдория
2
Торино
2
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Торино
0 : 0
Сампдория
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 20:00
Торино
0
Сампдория
0

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