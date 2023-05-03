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|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|Главный тренер
|
Иван Юрич
|мин
|
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
|
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
|
22
Йошида
Мая Йошида
|
25
Феррари
Алекс Феррари
|
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
|
88
Ринкон
Томас Ринкон
|
2
Торсбю
Мортен Торсбю
|
14
Виейра
Роналду Виейра
|
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
|
87
Кандрева
Антонио Кандрева
|
10
Капуто
Франческо Капуто
|Запасные
|
30
Равалья
Никола Равалья
-
|
33
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
|
29
Мурру
Никола Мурру
-
|
26
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
-
|
40
Сомма
Марко Сомма
-
|
5
Сенси
Стефано Сенси
-
|
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
|
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
|
70
Тримболи
Симоне Тримболи
-
|
28
Йепес
Жерар Йепес
-
|
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|мин
|
1
Бериша
Этрит Бериша
|
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
|
13
Родригес
Рикардо Родригес
|
6
Зима
Давид Зима
|
34
Эйна
Ола Эйна
|
14
Брекало
Йосип Брекало
|
22
Прат
Деннис Прат
|
10
Лукич
Саша Лукич
|
4
Побега
Томмазо Побега
|
28
Рикки
Самуэле Рикки
|
9
Белотти
Андреа Белотти
|Запасные
|
89
Джемелло
Лука Джемелло
-
|
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
|
26
Джиджи
Коффи Джиджи
-
|
5
Иццо
Армандо Иццо
-
|
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
|
77
Линетти
Карол Линетти
-
|
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
-
|
19
Санабрия
Антонио Санабрия
-
|
11
Пьяца
Марко Пьяца
-
|
20
Эдера
Симоне Эдера
-
|
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
|
23
Сек
Демба Сек
-
|Главный тренер
|
Иван Юрич