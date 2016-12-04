Матч завершен
Сампдория
Генуя
Баррето 51
Шик 90
2:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
4 дек. 2016, 17:00 МСК
4.12.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
18
Прат
Деннис Прат
83
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
60
8
Баррето
Эдгар Баррето
51'
51'
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
15
Крайнц
Лука Крайнц
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
6
Эрамо
Мирко Эрамо
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
90'
47
Будимир
Анте Будимир
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
84
21
Харт
Джо Харт
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
70
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
79
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
6
Аква
Африйе Аква
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе