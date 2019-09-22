Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 56
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
22 сент. 2019, 16:00 МСК
22.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
56'
56'
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
11
Рамирес
Гастон Рамирес
7
Линетти
Карол Линетти
14
Янкто
Якуб Янкто
18
Торсби
Мортен Торсби
17
Капрари
Джанлука Капрари
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
4
Лянко
Лянко
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
14
Бонифази
Кевин Бонифази
24
Верди
Симоне Верди
10
Фальке
Яго Фальке
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
21
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико