Матч завершен
Торино
Турин
Итурбе 79
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 12
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
29 апр. 2017, 21:45 МСК
29.04.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
5
Карлао
Карлао
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
87
14
Фальке
Яго Фальке
73
26
Авелар
Данило Авелар
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
10
Льяич
Адем Льяич
90
6
Аква
Африйе Аква
78
9
Белотти
Андреа Белотти
90
31
Бойе
Лукас Бойе
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
22
Оби
Жоэль Оби
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
19
Итурбе
Хуан Итурбе
79'
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
61
18
Прат
Деннис Прат
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
84
14
Шик
Патрик Шик
12'
12'
47
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
20
Павлович
Даниэль Павлович
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир
77
Томич
Михал Томич