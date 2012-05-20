Матч завершен
Ренн
Ренн
5:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
20 мая 2012, 22:00 МСК
20.05.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Составы