Матч завершен
Дижон
Дижон
Жовиаль 45
1:5
Матч завершен
Ренн
Ренн
Монтаньо 34
Фере 36
Букари 50
Мангане 75
Теттей 85
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
7 авг. 2011, 18:00 МСК
7.08.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Дижон
мин
0
Тиль
Грегори Тиль
66
0
Жуэрбер
Томас Жуэрбер
66
0
Диалло
Закария Диалло
90
0
Падовани
Жан-Даниэль Падовани
90
0
Полье
Стивен Полье
90
0
Жовиаль
Брайс Жовиаль
45'
45'
90
0
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Санкаре
Юнус Санкаре
90
0
Корнье
Бенжамин Корнье
90
0
Ботик
Эрик Ботик
67
Запасные
0
Чагуни
Баба Чагуни
0
Бамба
Абдулайе Бамба
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Малуда
Лесли Малуда
0
Беренге
Флорен Беренге
0
Касерес
Рафаэль Касерес
0
Манданн
Кристоф Манданн
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Мангане
Кадер Мангане
75'
75'
90
0
Данзе
Ромен Данзе
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
51
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
0
Фере
Жюльен Фере
36'
36'
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
73
0
Букари
Абдулразак Букари
50'
50'
82
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
34'
34'
90
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Бойе
Джон Бойе
0
Джеббур
Яссин Джеббур
0
Дальма
Стефан Дальма
0
Манджек
Жорж Манджек
0
Теттей
Александер Теттей
85'
0
Камара
Абдул Камара