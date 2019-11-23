Матч завершен
Дижон
Дижон
Саммаритано 70
Шуиар 82
2:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Рафинья 58
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
23 нояб. 2019, 22:00 МСК
23.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
82'
82'
90
Запасные
15
Бальмон
Флоран Бальмон
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
70'
17
Бальде
Мама Бальде
8
Сумаре
Бриан Сумаре
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
8
Гренье
Клеман Гренье
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
23
Эну
Адриен Эну
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
7
Рафинья
Рафинья
58'
58'
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
17
Мауасса
Файто Мауасса
4
Нямси
Жерзино Нямси
20
Тайт
Флавьен Тайт
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше