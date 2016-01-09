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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 15
Бэйл 23
Бэйл 48
Бэйл 61
Бензема 90
5:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
9 янв. 2016, 22:30 МСК
9.01.2016, 22:30 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Навас
Кейлор Навас
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
46
3
Пепе
Пепе
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
90
23
Иско
Иско
64
11
Бэйл
Гарет Бэйл
23'
48'
61'
23', 48', 61'
73
9
Бензема
Карим Бензема
15'
90'
15', 90'
90
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
2
Варан
Рафаэль Варан
23
Данило
Данило
10
Родригес
Хамес Родригес
6
Каземиро
Каземиро
17
Лукас
Лукас
20
Хесе
Хесе
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
65
12
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
15
Хуанфран
Хуанфран
90
20
Файр
Файкал Файр
66
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
18
Москера
Педро Москера
90
22
Альберто
Луис Альберто
90
17
Картабия
Федерико Картабия
46
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
16
Луизиньо
Луизиньо
18
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
10
Домингес
Хуан Домингес
9
Риера
Ориоль Риера