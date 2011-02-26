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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
26 февр. 2011, 23:55 МСК
26.02.2011, 23:55 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
56
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Адриан
Адриан
72
0
Санд
Хосе-Густаво Санд
84
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
77
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
61
0
Кака
Кака
61
0
Озил
Месут Озил
90
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор