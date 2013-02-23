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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 35
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Кака 73
Игуаин 88
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
23 февр. 2013, 22:00 МСК
23.02.2013, 22:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Кака
Кака
58
0
Силвиу
Силвиу
26
0
Пицци
Пицци
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Рики
Рики
35'
35'
75
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Марсело
Марсело
57
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
57
0
Модрич
Лука Модрич
57
0
Кака
Кака
73'
73'
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
88'
88'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Озил
Месут Озил
0
Хедира
Сами Хедира
0
Роналду
Криштиану Роналду
0
Мората
Альваро Мората