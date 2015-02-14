Матч завершен
Реал
Мадрид
Иско 22
Бензема 72
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
14 февр. 2015, 20:00 МСК
14.02.2015, 20:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
95
12
Марсело
Марсело
95
2
Варан
Рафаэль Варан
95
18
Начо
Начо
95
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
95
7
Роналду
Криштиану Роналду
95
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
70
8
Кроос
Тони Кроос
95
23
Иско
Иско
22'
22'
80
11
Бэйл
Гарет Бэйл
95
9
Бензема
Карим Бензема
72'
72'
87
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
0
Дерик
Дерик
16
Силва
Лукас Силва
26
Медран
Альваро Медран
14
Чичарито
Чичарито
20
Хесе
Хесе
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
95
16
Луизиньо
Луизиньо
78
2
Пабло
Мануэль Пабло
95
23
Лопо
Альберто Лопо
95
15
Лауре
Лауре
95
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
95
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
95
22
Боргес
Селсо Боргес
86
7
Лукас
Лукас
95
14
Куэнка
Исаак Куэнка
95
21
Риера
Ориоль Риера
65
Запасные
26
Гомес
Давид Гомес
3
Канелья
Роберто Канелья
4
Лопес
Борха Лопес
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
20
Вилк
Цезари Вилк
67
Кошта
Элдер Кошта