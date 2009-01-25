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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 40
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
25 янв. 2009, 23:00 МСК
25.01.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
62
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Рауль
Рауль
40'
40'
72
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
72
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Депортиво
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Лафита
Анхель Лафита
82
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
37
Запасные
0
Лауре
Лауре
0
Колотто
Диего Колотто
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Миста
Миста
0
Рики
Рики