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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Медуньянин 51
Точе 84
2:8
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 29
Родригес 36
Роналду 41
Бэйл 66
Бэйл 74
Роналду 78
Чичарито 88
Чичарито 90
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
20 сент. 2014, 17:00 МСК
20.09.2014, 17:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
24
Фаринья
Луис Фаринья
74
1
Люкс
Герман Люкс
90
21
Диаките
Модибо Диаките
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
51'
51'
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
46
0
Поштига
Элдер Поштига
46
14
Куэнка
Исаак Куэнка
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
2
Пабло
Мануэль Пабло
23
Лопо
Альберто Лопо
3
Канелья
Роберто Канелья
10
Домингес
Хуан Домингес
18
Точе
Точе
84'
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
Реал
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
12
Марсело
Марсело
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Варан
Рафаэль Варан
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
29'
41'
78'
29', 41', 78'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
19
Модрич
Лука Модрич
71
10
Родригес
Хамес Родригес
36'
36'
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
66'
74'
66', 74'
77
9
Бензема
Карим Бензема
59
Запасные
13
Навас
Кейлор Навас
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
18
Начо
Начо
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
23
Иско
Иско
24
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
14
Чичарито
Чичарито
88', 90'