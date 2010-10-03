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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 4
Озил 24
Ди Мария 34
Игуаин 53
Роналду 89
6:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Зе Каштру 60
Родригес 78
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
3 окт. 2010, 22:00 МСК
3.10.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Зе Каштру
Зе Каштру
60'
60'
67
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
34'
34'
77
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
46
0
Озил
Месут Озил
24'
24'
69
0
Роналду
Криштиану Роналду
4'
89'
4', 89'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
53'
53'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Диарра
Махамаду Диарра
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Бензема
Карим Бензема
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сауль
Сауль
50
0
Родригес
Хуан Родригес
78'
78'
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
63
Запасные
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
0
Лауре
Лауре
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Риндароу
Кнут Риндароу
0
Жука
Жука
0
Демарец
Ив Демарец
0
Адриан
Адриан