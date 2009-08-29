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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 27
Роналду 34
Диарра 61
3:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 31
Валерон 47
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
29 авг. 2009, 21:00 МСК
29.08.2009, 21:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Рауль
Рауль
27'
27'
63
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
61'
61'
90
0
Кака
Кака
81
0
Роналду
Криштиану Роналду
34'
34'
90
0
Бензема
Карим Бензема
73
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Гути
Гути
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
47'
47'
70
0
Альварес
Пабло Альварес
65
0
Рики
Рики
31'
31'
73
Запасные
0
Ману
Ману
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Колотто
Диего Колотто
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Миста
Миста
0
Перес
Иван Перес