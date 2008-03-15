Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
15 марта 2008, 22:00 МСК
15.03.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы