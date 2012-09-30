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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 21
Ди Мария 36
Роналду 40
Пепе 66
Роналду 84
5:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 16
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
30 сент. 2012, 20:50 МСК
30.09.2012, 20:50 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
66'
66'
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
40'
21'
84'
40'
21', 84'
90
0
Озил
Месут Озил
46
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Модрич
Лука Модрич
56
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
36'
36'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
63
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Кака
Кака
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
46
0
Пицци
Пицци
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Домингес
Хуан Домингес
68
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Рики
Рики
16'
16'
54
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Лауре
Лауре
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра