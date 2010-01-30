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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 88
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Гранеро 14
Бензема 40
Бензема 90
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
30 янв. 2010, 23:55 МСК
30.01.2010, 23:55 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Альварес
Пабло Альварес
75
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Жука
Жука
86
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
54
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики
88'
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Гути
Гути
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Кака
Кака
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
14'
14'
90
0
Рауль
Рауль
80
0
Бензема
Карим Бензема
40'
90'
40', 90'
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Москера
Педро Москера