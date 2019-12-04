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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Метц
Метц
0:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Эну 39
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
4 дек. 2019, 21:00 МСК
4.12.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Метц
мин
24
Коад
Рено Коад
90
21
Бойе
Джон Бойе
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
3
Удоль
Матье Удоль
27
Булайя
Фарид Булайя
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
90
23
Эну
Адриен Эну
39'
39'
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
21
Наньон
Йорис Наньон
4
Нямси
Жерзино Нямси
20
Тайт
Флавьен Тайт
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
11
Ньянг
М'Байе Ньянг